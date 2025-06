Matrimonio di Bezos a Venezia | le proteste e l’idea trasloco all’Arsenale

Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia continua a suscitare forti polemiche e proteste, con cittadini e associazioni ambientaliste che chiedono maggiore attenzione alle ragioni della tutela della città. Stamattina, Greenpeace Italia e Everyone Hates Elon hanno esposto uno striscione gigante in piazza San Marco, simbolo di un dibattito acceso tra esigenze di celebrità e rispetto per Venezia. La controversia si infittisce, portando alla proposta di un trasloco dell’evento all’Arsenale.

Venezia, 23 giugno 2025 – Nella città lagunare non si placano le proteste in vista del matrimonio di Jeff Bezos. L’ultima si è registrata stamani. Un gruppo di Greenpeace Italia e del gruppo d'azione britannico Everyone Hates Elon ha srotolato in piazza San Marco uno striscione gigante di 400 metri quadrati con la scritta 'If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax'. Che, tradotto, significa: “ Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse”. Una protesta che si ripete in vista del matrimonio del miliardario che verrà celebrato fra pochi giorni a Venezia, tra vip stellari attesi (in arrivo anche Ivanka Trump dopo una tappa alla Ferrari). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it