matrimonio bezos striscione attivisti greenpeace a venezia

A Venezia, un gesto di protesta emozionante scuote la serenità della città: gli attivisti di Greenpeace hanno srotolato uno striscione in Piazza San Marco durante il matrimonio del miliardario Jeff Bezos, chiedendo maggiore equità fiscale. Con un messaggio diretto, "Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più tasse", i manifestanti sollevano il velo su temi di giustizia e responsabilità sociale, invitando tutti a riflettere sull'impatto delle grandi fortune sulla collettività.

