matrimonio bezos a venezia striscione di greenpeace in piazza san marco

A pochi giorni dal matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, Greenpeace lancia un messaggio potente in Piazza San Marco: ribadisce che il privilegio di affittare la città non deve escludere un contributo fiscale equo. Uno striscione di 400 metri quadrati chiede al miliardario di contribuire di più, sottolineando come Venezia meriti rispetto e responsabilità. È un invito a riflettere sul ruolo dei ricchi nella tutela del patrimonio culturale e ambientale.

Greenpeace contro Jeff Bezos. A pochi giorni dal matrimonio del miliardario a Venezia attivisti e attiviste di Greenpeace Italia e del gruppo d'azione britannico Everyone Hates Elon hanno srotolato uno striscione gigante di 400 metri quadrati con la scritta: "If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax" ("Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse") in Piazza San Marco. Il proprietario di Amazon celebrerà le proprie nozze con Lauren Sanchez proprio in Laguna, con un evento che durerà tre giorni, dal 26 al 28 giugno. Greenpeace contro Bezos. "Bezos incarna un modello economico e sociale che ci sta conducendo verso il collasso.