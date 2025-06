Matrimonio Bezos a Venezia allarme sicurezza | preparativi spostati all' Arsenale

Mentre Venezia si prepara ad accogliere il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez dal 26 al 28 giugno, l'atmosfera è attraversata da tensioni e proteste che hanno portato allo spostamento dei festeggiamenti all’Arsenale. Tra preoccupazioni per la sicurezza e iniziative benefiche della coppia a tutela della laguna, il capoluogo veneto si trova al centro di un vortice di emozioni e aspettative. La città si chiede: quale sarà il vero volto di questa celebrazione?

A pochi giorni dal matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, con festeggiamenti a Venezia dal 26 al 28 giugno, la città si prepara tra tensioni e proteste annunciate. Se da un lato crescono i timori per la sicurezza legati alle tensioni internazionali e alle mobilitazioni del fronte “No Bezos”, dall’altro la coppia ha annunciato cospicue donazioni a favore della salvaguardia della laguna, conquistando il sostegno di istituzioni e mondo scientifico. La prefettura di Venezia ha convocato per oggi una riunione urgente del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico per valutare i rischi legati all’evento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Matrimonio Bezos a Venezia, allarme sicurezza: preparativi spostati all'Arsenale

