massive attack il ritorno trionfale dei pioneri del trip hop a napoli photogallery

Un ritorno epico che ha riacceso le emozioni degli appassionati di trip hop: i Massive Attack, pionieri del genere, sono tornati a incantare Napoli con il loro sound unico e coinvolgente. Dopo aver conquistato il pubblico di Mantova, la band di Bristol ha regalato un’esperienza indimenticabile all’Arena Flegrea, dimostrando perché sono ancora oggi icone della scena musicale internazionale. Scopri le foto esclusive di questa notte magica e rivivi insieme a noi il trionfale ritorno dei maestri del trip hop.

I Massive Attack sono ritornati a distanza di un anno in Italia dopo il successo del concerto in Piazza Sordello a Mantova, con quattro appuntamenti, tra i quali il duo formato da Robert “3D” Del Naja e Grant “Daddy G” Marshall ha riportato la magia del trip hop all’ Arena Flegrea di Napoli per il Noisy Naples. Massive Attack le foto del concerto di Napoli. La band di Bristol, famosa per aver creato il Bristol Sound e per aver influenzato il genere trip hop, si è esibita per la quarta volta nella cittĂ partenopea, dopo i concerti del 2003, 2008 e 2016. Lo show sarĂ unico appuntamento al Sud Italia del tour 2025, nel corso del quale la band è salita sul palco del Parco Della Musica di Milano il 18 giugno, per poi esibirsi il giorno successivo a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Fest. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it