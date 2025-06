Massai alla Rondinella, Tellini al Lebowski.

L’estate si anima di novità nel mondo del calcio dilettantistico, con il Massai alla Rondinella e Tellini al Lebowski pronti a scendere in campo dal 1° luglio. Intanto, le società svelano i primi schieramenti: Polloni confermato alla Sestese e Ingenito all’GhiviBorgo, mentre nel Signa i pezzi pregiati come Cioni, Baggiani e Nocentini restano fedeli ai gialloblù. All’Affrico, il mercato si infiamma con nuovi corteggiamenti, aprendo uno scenario ricco di sorprese.

Si apre il 1° luglio, ma ci sono già movimenti. Per le panchine la Sestese ha confermato che Fabrizio Polloni sarà ancora alla guida della squadra, mentre il GhiviBorgo ha ufficializzato il 34enne tecnico fiorentino Corrado Ingenito (ex Porta Roma). Eccellenza Nel Signa è ufficiale: l’attaccante Cioni, il centrocampista Baggiani e il difensore Nocentini resteranno gialloblù. All’ Affrico tiene sempre banco il corteggiamento di alcune società per il baby Niccolo Bertelli (’07) centrocampista, mentre il difensore Irio Banchelli (’01), in uscita, andrà allo Zenith Prato. A Viareggio dopo l’arrivo del forte attaccante Pegollo, anche la punta Elia Galligani (’92), ex San Donato, giocherà con la maglia bianconera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net