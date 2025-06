Massa di detriti travolge un operaio mentre lavora in una cava di Faloppio | morto 57enne

Una tragedia sfiorata che scuote la comunità di Faloppio: un operaio di 57 anni ha perso la vita ieri mattina, travolto da una massa di detriti mentre lavorava in cava. La scena, drammatica e improvvisa, solleva ancora molte domande sulla sicurezza sul lavoro. È fondamentale approfondire le cause di questo incidente per prevenire future tragedie e proteggere i lavoratori. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragica vicenda.

Una massa di detriti ha travolto e ucciso un 57enne all'interno di una cava in località Fornace di Faloppio (Como). I colleghi hanno dato l'allarme nella mattinata del 23 giugno, ma l'operaio è morto all'impatto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: massa - detriti - operaio - cava

Paolo Vallan morto in cava a Mantello in Valtellina, operaio caduto nel macchinario che frantuma le pietre - Tragedia sul lavoro in Valtellina: Paolo Vallan, un operaio, ha perso la vita in un incidente presso una cava a Mantello, colpito da un macchinario per la frantumazione delle pietre.

Massa di detriti travolge un operaio mentre lavora in una cava di Faloppio: morto 57enne; Incidente sul lavoro a Faloppio: morto un operaio di 57 anni schiacciato da una massa di detriti, era in un'area di scavo; Faloppio, travolto dai detriti in una cava, morto 57enne.

Faloppio, travolto dai detriti in una cava, morto 57enne - Un uomo di 57 anni che stava lavorando a Faloppio in una cava in località Fornace è morto per un tragico infortunio durante la sua attività. Secondo espansionetv.it

Incidente sul lavoro a Faloppio: morto un operaio di 57 anni schiacciato da una massa di detriti, era in un'area di scavo - I colleghi hanno dato l’allarme e a Faloppio sono stati inviati l’automedica, l’ambulanza e anche l’elicottero del 118 ... Lo riporta milano.corriere.it