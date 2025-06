Marvel Studios | la trama più strana del 2025 spiegata da una sceneggiatrice Marvel

Nel 2025, Marvel Studios ha sorpreso i fan con una trama ricca di colpi di scena e rivelazioni sorprendenti. La sceneggiatrice Joanna Calo svela i dettagli della più strana delle trame, tra Thunderbolts e Captain America: Brave New World, offrendo uno sguardo esclusivo sulle evoluzioni di Bucky Barnes e le nuove alleanze. Pronti a scoprire cosa ci attende nel vasto universo Marvel? La risposta vi lascerà senza fiato.

ATTENZIONE: seguiranno spoiler per Thunderbolts* e per Captain America: Brave New World! È stato un anno importante per Bucky Barnes (Sebastian Stan), che a febbraio si è presentato al pubblico per rivelare che si sarebbe candidato al Congresso degli Stati Uniti. È stato eletto a maggio, per poi abbandonare l’incarico e unirsi ai New Avengers. La sceneggiatrice Joanna Calo ha appena parlato della breve carriera politica di Bucky in un’intervista a Marvel.com. Joanna Calo ha co-scritto la sceneggiatura di Thunderbolts* insieme a Eric Pearson, che è accreditato per la scrittura della storia. Ha dichiarato che non è stato difficile immaginare che la gente votasse per Bucky, anche nel caotico mondo del MCU. 🔗 Leggi su Nerdpool.it