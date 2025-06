Mario Burlò il giallo dell' imprenditore scomparso | Lo hanno fatto sparire e arrestato in Venezuela

Il mistero avvolge ancora Mario Burl242, l’imprenditore piemontese scomparso misteriosamente prima di un’udienza cruciale a Torino. Dopo essere stato recentemente assolto dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, la sua sparizione e l’arresto in Venezuela hanno sollevato più interrogativi che risposte. La giudice torinese ha confermato la sua assenza, ma cosa si cela dietro questa fuga improvvisa? Un enigma che tiene col fiato sospeso tutta Italia.

Era atteso al tribunale di Torino per un'udienza, al quale però non si è mai presentato. A confermare la scomparsa di Mario Burlò, imprenditore piemontese di recente assolto dalla Corte di Cassazione dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, è la giudice di Torino che constatando.

L’imprenditore Mario Burlò in carcere in Venezuela: la famiglia lo cercava da novembre - Da novembre, la famiglia di Mario Burlò, imprenditore torinese di 52 anni, era nel timore di non aver più sue notizie.