Mario Burlò il giallo dell' imprenditore scomparso | Lo hanno arrestato in Venezuela

Il mistero avvolge Mario Burlò, l'imprenditore piemontese scomparso dopo essere stato atteso in tribunale a Torino. La sua assenza ha acceso i riflettori su un caso ancora più intricato, recentemente arricchito dall’arresto in Venezuela. Un intreccio di accuse, smentite e misteri che tiene col fiato sospeso l’Italia, lasciando aperte domande sulle vere ragioni di questa sparizione e sul suo destino.

Era atteso al tribunale di Torino per un'udienza, al quale però non si è mai presentato. A confermare la scomparsa di Mario Burlò, imprenditore piemontese di recente assolto dalla Corte di Cassazione dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, è la giudice di Torino che constatando.