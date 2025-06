Marino | Napoli che colpo De Bruyne Su Ndoye

Pierpaolo Marino, ex direttore del Napoli, analizza l’andamento del mercato azzurro, definendolo “aggressivo e positivo”. Con acquisti importanti come De Bruyne e Marianucci, il club si conferma protagonista nel calciomercato, puntando anche su Lucca, Lookman e Ndoye. Ma la vera domanda è: riuscirà questa strategia a garantire al Napoli un futuro di successi? La risposta dipende dalla capacità di consolidare queste mosse e pianificare con lungimiranza.

Pierpaolo Marino, ex direttore del Napoli, ha parlato a “Il bello del Calcio”. Queste le sue parole: Siamo ancora all’inizio, ma come giudica finora l’approccio al mercato avuto dal Napoli?. “Un approccio che definirei aggressivo e positivo. Aggressivo perché il Napoli è presente su più trattative, perchè ha già chiuso gli acquisti di De Bruyne e Marianucci, ma soprattutto perché si ritrova già ben posizionato su Lucca, su Lookman, su Ndoye e su altri profili importanti che possono aprire ad ottime prospettive anche per il prosieguo del mercato”. Il colpo De Bruyne proietta il Napoli in una dimensione diversa? Quanto è stato importante portare a Napoli un calciatore così?. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Marino: “Napoli, che colpo De Bruyne. Su Ndoye..”

In questa notizia si parla di: napoli - marino - bruyne - ndoye

Marino critica: «De Bruyne non è un colpo da Napoli, mi ricorda CR7 alla Juve. Futuro Conte? Già tutto chiaro, andrà così» - Pierpaolo Marino, ex direttore dell’area tecnica del Napoli, esprime forti critiche su Kevin De Bruyne e le sue possibilità di approdare in azzurro, paragonandole all'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Ma voi avete realizzato che Kevin De Bruyne... È UN CALCIATORE DEL NAPOLI Vai su Facebook

Marino approva: Se il Napoli prende anche lui dopo De Bruyne fa un altro super colpo; Marino: Ndoye sarebbe un grande acquisto e vi spiego perchè. De Bruyne? Andrà gestito durante la stagione; Marino: De Bruyne al Napoli come CR7 alla Juve. Fabregas? Porterebbe una filosofia che non mi convince.

Marino: "Napoli ben posizionato per Lookman e altri due colpi" - Il Napoli ha chiuso gli ingaggi di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, ma non è finita qui. Riporta msn.com

Marino: "Ndoye sarebbe un grande acquisto e vi spiego perchè. De Bruyne? Andrà gestito durante la stagione" - Pierpaolo Marino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali di Radio Napoli Centrale, come riportato nel comunicato stampa: "Mi intriga molto questo nuovo Napoli. Scrive msn.com