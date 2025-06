Marinella Senatore Carl Andre Mimmo Paladino Robert Longo Arcangelo Sassolino sono solo alcuni degli artisti di Art Basel

Art Basel Basel si conferma come il palcoscenico internazionale più vivace e innovativo, dove grandi opere di artisti come Marinella Senatore, Carl Andre, Mimmo Paladino, Robert Longo e Arcangelo Sassolino conquistano il pubblico. La sezione Unlimited, dedicata alle creazioni di imponente dimensione, sfida le convenzioni, offrendo uno sguardo affascinante sulla capacità dell’arte di superare i limiti. È il momento di scoprire come questa spettacolare vetrina continui a ridefinire il panorama artistico globale.

B asilea, 23 giu. (askanews) – Unlimited ad Art Basel è la sezione delle opere di grandi dimensioni, quelle che corrispondono meno all’idea di qualcosa da-appendere-alla parete e che, probabilmente con ingenuità, possiamo pensare siano un po’ meno vincolate dall’idea del mercato. Non è così, siamo pur sempre nella parte più spettacolare della principale fiera d’arte globale, ma c’è comunque un tema di scala che, spesso, ha fatto di Unlimited qualcosa di più vivo e disturbante, qualcosa, a tratti, di tenacemente contemporaneo. Leggi anche › Disabilità: cosa può fare l’arte per creare inclusione Nell’edizione 2025 la sensazione è che, anche sulle opere più monumentali, ci sia invece una patina più didascalica, una strana e piuttosto noiosa ricerca di un Pop aggiornato e senza autoironia, un venire meno del presente come alimento di vera complessità, quella che non usa slogan. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Marinella Senatore, Carl Andre, Mimmo Paladino, Robert Longo, Arcangelo Sassolino, sono solo alcuni degli artisti di Art Basel.

