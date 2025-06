Marina di Pisa trovato con mezzo chilo di metanfetamine Scatta arresto

Marina di Pisa si accende di una nuova operazione antidroga: un uomo di 54 anni è stato arrestato con mezzo chilo di metanfetamine, trovate nascosta nello zaino. L’atteggiamento nervoso e il controllo approfondito dei carabinieri hanno portato alla scoperta di circa 290 grammi di sostanza pronta per essere spacciata, un colpo duro per il traffico locale. La lotta al crimine non si ferma, perché la sicurezza è una priorità per tutti.

Pisa, 23 giugno 2025 – Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: è questa l’accusa con cui un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri a Marina di Pisa. I militari lo hanno notato in auto, di notte, in un’area di sosta. L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha insospettito la pattuglia, che ha deciso di approfondire il controllo. Nello zaino sono stati trovati circa 290 grammi di metanfetamina, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, oltre a 285 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 156 grammi della stessa sostanza, insieme a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marina di Pisa, trovato con mezzo chilo di metanfetamine. Scatta arresto

In questa notizia si parla di: pisa - marina - trovato - mezzo

Marina di Pisa, controlli antidroga: sorpreso con mezzo chilo di metanfetamine nascoste in auto. Arrestato - Una retata a Marina di Pisa rivela un traffico di droga ben organizzato, quando i carabinieri sorprendono un uomo con mezzo chilo di metanfetamine nascosto nella sua auto.

La destra-destra ha trovato un nuovo nemico da dare in pasto a pubblico ed elettori. Il deputato Marco Furfaro. Sottoposto in queste ore a una gogna senza precedenti e insulti di ogni genere da parte degli ultrà meloniani. Uno dirà: chissà cosa avrà fatto quel Vai su Facebook

Marina di Pisa, trovato con mezzo chilo di metanfetamine. Scatta arresto; Fermato in auto con quasi mezzo chilo di metanfetamina: arrestato 54enne a Marina di Pisa; Litorale, vandali ancora in azione: Siamo minorenni, non potete farci niente.

Marina di Pisa, trovato con mezzo chilo di metanfetamine. Scatta arresto - Tutto il materiale trovato anche durante la perquisizione domiciliare è stato sequestrato dai carabinieri ... Riporta lanazione.it

Marina di Pisa, controlli antidroga: sorpreso con mezzo chilo di metanfetamine nascoste in auto. Arrestato - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni a Marina di Pisa con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... Segnala firenzepost.it