Marianella | Mondiale doppia opportunità per l’Inter il motivo!

Massimo Marianella, voce autorevole di Sky Sport 24, ci guida attraverso le emozioni e le opportunità che il Mondiale per Club rappresenta per l’Inter e Cristian Chivu. Per i nerazzurri, questa competizione è molto più di un semplice torneo: è la chance di riscattarsi, di elevare il prestigio internazionale e di scrivere una pagina memorabile nella storia del club. Ecco come l’Inter può sfruttare al massimo questa doppia opportunità.

Marianella parla del Mondiale per Club e di come deve essere vissuto dall’Inter di Cristian Chivu. Ecco cos’ha detto. VIVERE COME UN’OPPORTUNITÀ – Massimo Marianella su Sky Sport 24 si esprime in questo modo sul Mondiale per Club in ottica interista: « Questa competizione è importante dal punto di vista economico e anche dal punto di vista del prestigio, anche storicamente è la prima edizione e non ce ne sono di altre precedenti. Ma una competizione che può aiutare le squadre a conoscersi meglio anche in vista della prossima stagione. All’Inter, ad esempio, arriva un allenatore nuovo, saranno dei giorni difficili, però è un’opportunità per Chivu di conoscere i giocatori e per i giocatori di conoscere Chivu ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marianella: «Mondiale doppia opportunità per l’Inter, il motivo!»

