Marco Villa | Ciccone Pellizzari e Tiberi sul taccuino per i Mondiali ma la lista è lunga Finn è andato più che bene al Giro NextGen

Marco Villa, tra taccuini di analisi e ambiziosi obiettivi, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera nel mondo del ciclismo. Dopo aver conquistato il successo sulla pista, ora si confronta con le sfide del ciclismo su strada, guidando la nazionale maschile Elite verso traguardi ancora più prestigiosi. La sua esperienza, unita alla passione e alla determinazione, farà sicuramente la differenza nel futuro di questa avventura.

Da bordo pista all’asfalto delle corse su strada, Marco Villa sta affrontando una nuova sfida, forse la più affascinante e complessa della sua lunga carriera tecnica. Dopo oltre quindici anni trascorsi a guidare con competenza, rigore e intuizione il gruppo azzurro della pista — portandolo ai vertici mondiali con titoli olimpici, iridati e record — il tecnico lombardo ha raccolto il testimone della Nazionale su strada maschile Elite. Un passaggio storico, che segna un cambio di rotta non solo per lui, ma per l’intero movimento ciclistico italiano. Figura riservata ma profondamente rispettata nel ciclismo internazionale, Villa ha costruito nel tempo una reputazione fatta di concretezza, spirito di squadra e una visione tattica lucida, affinata dal suo passato di atleta e, ancor di più, dall’esperienza maturata nel dirigere un settore complesso come quello della pista. 🔗 Leggi su Oasport.it