Marco Mengoni in lacrime al concerto il ricordo della mamma Nadia

Il ritorno di Marco Mengoni negli stadi nel 2025 è un momento di rinascita e speranza, segnato da emozioni profonde e ricordi indimenticabili. Dopo un anno in cui ha affrontato la perdita della cara mamma Nadia, l’artista si apre al pubblico con cuore aperto, regalando momenti intensi e commoventi. Le lacrime di Marco raccontano di un dolore che si trasforma in musica e forza, rendendo il suo nuovo capitolo ancora più speciale.

Marco negli stadi 2025 è il tour che segna il ritorno sul palco di Marco Mengoni, lontano dalle scene per qualche tempo, a causa di motivi personali. L’ultimo anno è stato difficile per l’artista, che ha dovuto dire addio ad una delle persone più importanti della sua vita, la mamma Nadia. Non più presente, ma sempre vicino a lui che, cantando la canzone a lei dedicata, non riesce a trattenere l’emozione. Le lacrime di Marco Mengoni. Il nuovo tour di Marco Mengoni inizia ufficialmente giovedì 26 giugno, allo stadio Maradona di Napoli. Qualche giorno prima, però, c’è stata la cosiddetta data zero, quella che serve a mettere a punto lo show da portare in giro per l’Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Marco Mengoni in lacrime al concerto, il ricordo della mamma Nadia

Mengoni in lacrime al concerto, si commuove mentre canta il brano dedicato alla mamma - Un concerto che ha toccato il cuore di tutti, con Mengoni che si è commosso interpretando "Luce", dedicata alla figura materna.

"La mia luce sempre e lo sarà per sempre. Grazie mamma, grazie" Marco Mengoni in lacrime sul palco mentre canta "Luce", la canzone dedicata alla madre scomparsa mesi fa

#MarcoMengoni in lacrime mentre canta una canzone per la mamma, scomparsa un anno fa

Marco Mengoni, le lacrime sul palco: "Grazie mamma, grazie" - Non ne avevo ancora parlato fino a oggi, ho cercato di non farlo o di lasciare il compito alla musica".

Marco Mengoni, l'esibizione in lacrime dedicata alla compianta mamma - Grande emozione e ancora tanto dolore per Marco Mengoni dopo la perdita di sua madre.