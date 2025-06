Marco Mengoni dedica ‘Luce’ alla mamma scomparsa e si commuove – Il video

Un gesto di profonda tenerezza e commozione ha catturato il cuore di tutti: Marco Mengoni, durante un'esibizione, si è sciolto in lacrime mentre cantava 'Luce', brano dedicato alla madre scomparsa. Un momento che ha toccato l'anima e diventato virale, dimostrando quanto il dolore possa trasformarsi in musica e speranza. La forza delle emozioni di Mengoni ci ricorda quanto siano preziosi i legami che ci uniscono alle persone care, anche oltre la vita.

(Adnkronos) – Marco Mengoni dedica un brano alla mamma scomparsa e si emoziona sul palco. È diventato virale sul web un video che mostra il momento in cui il cantante si è sciolto in lacrime mentre intona il brano 'Luce', dedicato proprio alla madre Nadia, morta lo scorso settembre a 65 anni dopo una lunga .

