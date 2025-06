Marco Mengoni con Sayf e Rkomi in Sto bene al mare dal vivo nello stadio – IL VIDEO

Sabato 21 giugno, a Lignano Sabbiadoro, Marco Mengoni ha inaugurato il suo tour negli stadi 2025 con una data zero da tutto esaurito, sorprendendo il pubblico con l'ospitata speciale di Sayf e Rkomi per la coinvolgente performance di “Sto bene al mare”. È stato un inizio spettacolare che promette emozioni indimenticabili: il tour sta già conquistando le principali città italiane, confermando il suo successo. Il viaggio musicale sta appena iniziando e non vedi l’ora di scoprire cosa ci riserverà!

Sabato sera 21 giugno Marco Mengoni ha debuttato con il tour Marco negli stadi 2025 con la data zero sold out a Lignano Sabbiadoro. sul palco sono saliti a sorpresa Sayf e Rkomi per cantare insieme “ Sto bene al mare “. Il concerto sold out di Lignano Sabbiadoro ha dato il via al tour che ha registrato già il tutto esaurito anche per le date di Napoli (26 giugno), Bologna (5 luglio), Milano (13 luglio), Bari (20 luglio) e Messina (24 luglio). Il cantante è atteso anche il 2 luglio a Roma, il 9 luglio a Torino, la seconda date milanese del 14 luglio sempre a San Siro, il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo) e la prima delle due date di Messina il 23 luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marco Mengoni con Sayf e Rkomi in “Sto bene al mare” dal vivo nello stadio – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: marco - mengoni - sayf - rkomi

Marco Mengoni annuncia il brano Sto bene al mare feat Sayf e Rkomi - Marco Mengoni sorprende ancora: in vista del suo attesissimo tour negli stadi, annuncia il nuovo singolo "Sto bene al mare" featuring Sayf e Rkomi.

La nostra Classifica Italiana dal 22 giugno! I primi sono: 1. "Pronto come va" dei The Kolors 2. "Sto bene al mare" di Marco Mengoni con Sayf, Rkomi 3.?... Vai su Facebook

#R101News: guarda su http://R101.it il video di "Sto bene al mare" di #MarcoMengoni, #Sayf e #Rkomi - X Vai su X

Marco Mengoni, Sayf, Rkomi: ecco il video ufficiale di Sto bene al mare; Marco Mengoni, è uscito il videoclip di Sto bene al mare con Rkomi e Sayf; Sto bene al mare di Marco Mengoni, Rkomi e Sayf sarà la canzone dell’estate?.

Marco Mengoni con Rkomi e Sayf per il nuovo singolo estivo “Sto bene al mare” - Sto bene al mare è il nuovo singolo di Marco Mengoni, scritto e cantato insieme a Rkomi e Sayf, che unisce ritmo estivo e profondità emotiva. Secondo deejay.it

Marco Mengoni, Sayf, Rkomi: ecco il video ufficiale di "Sto bene al mare" - Lo scorso 13 giugno Marco Mengoni, Sayf e Rkomi hanno pubblicato un super brano dal titolo Sto bene al mare. Come scrive r101.it