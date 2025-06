Marco Bocci al Filming Italy Sardegna Festival | Alex Bravo è divertente ironico e riesce sempre a spuntarla A Calcaterra lo accomuna solo lo stesso mestiere | Intervista

Marco Bocci, protagonista indiscusso del Filming Italy Sardegna Festival, conquista ancora una volta il pubblico con il suo talento e il suo spirito ironico. In esclusiva per SuperGuida TV, ci ha regalato aneddoti divertenti e riflessioni sincere, dimostrando che, anche tra amici come Alex Bravo e Calcaterra, la passione per il mestiere crea legami unici. Resta con noi: la suanext avventura sarà sicuramente da non perdere.

Marco Bocci è stato ospite in Sardegna del Filming Italy Sardegna Festival, evento ideato e diretto da Tiziana Rocca. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo video intervistato in esclusiva. Filming Italy Sardegna Festival, intervista esclusiva a Marco Bocci. Dopo il film “La caccia”, Marco Bocci e la moglie Laura Chiatti sono tornati a condividere il set in una fiction per Rai 1 attualmente in post produzione e che potrebbe vedere la luce il prossimo Natale. Si intitola Nei tuoi panni e le riprese si sono concluse in primavera. Ai nostri microfoni, Marco Bocci ha dichiarato: “E’ una serie che uscirà nel periodo natalizio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Marco Bocci al Filming Italy Sardegna Festival: “Alex Bravo è divertente, ironico e riesce sempre a spuntarla. A Calcaterra lo accomuna solo lo stesso mestiere” | Intervista

