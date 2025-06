Marcianise tutto pronto per la seconda edizione della Partita del Cuore

Marcianise si prepara a vivere un momento di solidarietà e passione con la seconda edizione della Partita del Cuore. Promossa dal Forum dei Giovani e dall’Amministrazione Comunale, questa iniziativa sportiva promette di unire comunità e generosità giovedì 26 giugno al Centro Sportivo “Terra di Lavoro”. Una serata all’insegna dello spirito di squadra, per sostenere cause importanti e rafforzare i legami tra cittadini. Non mancate!

Tempo di lettura: 2 minuti Tutto è pronto per la seconda edizione della Partita del Cuore, l’iniziativa sportiva a scopo benefico promossa dal Forum dei Giovani di Marcianise, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e nell’ambito delle politiche giovanili. L’evento si terrà giovedì 26 giugno, presso il Centro Sportivo “Terra di Lavoro”, in via Fabriano, con inizio alle ore 19:00. A sostenere la causa anche l’ASD Terra di Lavoro, associazione che gestisce l’impianto sportivo e che ha deciso di aderire all’iniziativa mettendo gratuitamente a disposizione la struttura. Un segno concreto di partecipazione e di attenzione verso le finalità solidali della manifestazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Marcianise, tutto pronto per la seconda edizione della Partita del Cuore

In questa notizia si parla di: marcianise - pronto - seconda - edizione

Giornalisti, al via la seconda edizione del premio Tg Poste 2025 - La seconda edizione del Premio Tg Poste 2025 è ufficialmente aperta, promossa da Poste Italiane per valorizzare i giovani talenti del giornalismo.

Filippo con la sua esperienza è sempre pronto a dare una mano! Con Graziella, Fabrizio e Cristian i nostri vicini perfetti! #Trebotti #TeamTrebotti #VinoBiologico #LavoroInVigna #WinePeople Vai su Facebook

Marcianise, tutto pronto per la seconda edizione della Partita del Cuore; Marcianise, sport e solidarietà in campo: Amministrazione Comunale e Forum dei Giovani in campo giovedì 26 giugno per la Partita del Cuore; Ciclismo. Da oggi al via il 57esimo Giro della Campania Under 23 'Coppa Zinzi'.

Tutto pronto per la seconda edizione del premio "amARTI" - l'esibizione delle allieve del "Centro danza Etoile di Marcianise (CE) diretto da Carmen De Petrillo. Scrive ansa.it

Seconda edizione della Spartacus Run - Per la classifica di società sul gradino più alto del podio l'Atletica Marcianise Asa di Angelo Garofalo, presidente del comitato provinciale della ... Riporta rainews.it