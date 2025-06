Marche Sanità | 30,6 milioni per la residenzialità socio sanitaria

La Regione Marche ha raggiunto un traguardo storico, investendo 224 milioni di euro nella residenzialità socio-sanitaria. Dopo un intenso percorso di concertazione, è stato definito il progetto Intervento Multileva, frutto di un tavolo unico tra tutti i soggetti coinvolti. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale per il settore sociale e sanitario regionale, confermando l’impegno condiviso nel migliorare la qualità delle residenze e dei servizi offerti ai cittadini. L’Intervento Multileva per la Residenzialità...

Un risultato storico. È stato definito dalla Regione Marche, dopo un lungo lavoro di concertazione, il progetto di Intervento Multileva per la residenzialità socio-sanitaria e sociale regionale in accordo con le sigle sindacali coinvolte e gli enti gestori. Risultato frutto di un tavolo unico tra tutti i soggetti coinvolti che hanno condiviso con soddisfazione l'importanza delle misure previste. L' Intervento Multileva per la Residenzialità Socio-Sanitaria e Sociale 2025–2027, prevede una dotazione complessiva di 30,6 milioni di euro per potenziare l'offerta e la qualità dei servizi delle strutture assistenziali e supportare le famiglie per abbattere i costi delle rette.

