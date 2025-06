Marche la Regione al forum ‘Il futuro dell’Adriatico – Tra Geopolitica e Clean Energy

Le Marche si confrontano sul futuro dell’Adriatico, tra sfide geopolitiche e energie pulite, in un forum di alto livello ad Ancona. Il presidente Acquaroli sottolinea l’importanza di risposte rapide e concrete per rafforzare il sistema portuale e l’economia del mare, pilastri fondamentali per lo sviluppo regionale. È in questo contesto che si delineano le strategie per un domani più sostenibile e competitivo: un dialogo decisivo per il destino delle Marche.

Il futuro del sistema economico delle Marche, in particolare quello portuale, si gioca sulla capacità di dare risposte concrete in cui è decisivo il fattore tempo: è la riflessione del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli intervenuto questa mattina ad Ancona al forum ‘Il futuro dell’Adriatico – Tra Geopolitica e Clean Energy’, un confronto tra i principali stakeholder della portualità e dell ’economia del mare. Le sessioni . Due le sessioni, ‘Il porto e l’industria, alleanza al servizio dello sviluppo’ e ‘La forza diffusa del porto: merci, traghetti, crociere’, dell’evento organizzato dal Secolo XIX e ospitato nella sede dell’Autorità di sistema Portuale del mare Adriatico centrale al porto di Ancona. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, la Regione al forum ‘Il futuro dell’Adriatico – Tra Geopolitica e Clean Energy

