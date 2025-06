Marche Consiglio regionale | l’ordine del giorno per la seduta del 24 giugno 2025

Il Consiglio Regionale si prepara a riunirsi martedì 24 giugno 2025, alle ore 10, per un’importante seduta dedicata all’analisi del rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 e alla discussione sull’impianto eolico “Energia della Comunanza” a Macerata. Un appuntamento cruciale per il futuro energetico e finanziario della regione, che vedrà anche risposte a interrogazioni e interpellanze. In chiusura, si approfondiranno ulteriori temi di rilievo, garantendo un dibattito trasparente e partecipato.

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 24 giugno a partire dalle ore 10. All'ordine del giorno il Rendiconto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio finanziario 2024 a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza. All'esame d'Aula anche la proposta di atto amministrativo sull'impianto eolico "Energia della Comunanza" nella provincia di Macerata. In apertura di seduta le risposte a interrogazioni e interpellanze, mentre in chiusura una serie di proposte di mozione.

