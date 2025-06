Marche Conferenza Regioni approva misure di sostegno al settore moda

La Conferenza delle Regioni approva misure di sostegno per il settore moda, un comparto strategico e creativo dell'economia italiana. La Commissione Sviluppo Economico, guidata dall’assessore Antonini, ha dato il via libera al disegno di legge collegato alla manovra 2025, con interventi mirati a valorizzare e rafforzare le piccole e medie imprese del settore. Queste misure rappresentano un passo importante verso un futuro più sostenibile e competitivo per la moda italiana.

La Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e Province autonome, presieduta dall'assessore Andrea Maria Antonini, ha espresso parere favorevole al disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025 (approvato a gennaio 2025 dal Consiglio dei Ministri). Tra le misure finanziarie, il provvedimento si occupa de l settore moda "segmento produttivo strategico del tessuto economico marchigiano con un ruolo centrale in termini di occupazione e crescita " dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo Economico.

Commissione Conferenza Regioni, ok a risorse per filiera Moda - Un sostegno fino a 100 milioni di euro per le piccole e medie imprese del settore della moda. Riporta msn.com

