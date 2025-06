Marche approvato programma regionale diritto allo studio 2025 – 2026

La Regione ha approvato il Programma regionale per il diritto allo studio 2025/2026, un investimento concreto nel futuro degli studenti universitari. Se vuoi conoscere le opportunità di borse di studio, servizi abitativi e sostegni personalizzati, questo piano rappresenta un passo importante per garantire a tutti il diritto all’istruzione. Scopri come gli interventi mirano a creare un sistema più equo e accessibile, perché il talento merita di essere valorizzato.

Prevede interventi a sostegno degli studenti universitari, tra cui borse di studio e servizi abitativi,  il Programma regionale per il diritto allo studio anno accademico 20252026 approvato dalla Giunta regionale. Il documento . Il documento determina gli indirizzi operativi ad Erdis per la gestione del sistema regionale per il diritto allo studio, i requisiti di merito e di condizione economica per l’accesso alle provvidenze del diritto allo studio che saranno aggiudicate con bando da parte di Erdis e un sistema di indicatori di valutazione per verificare l’azione di Erdis. “L’indirizzo operativo prioritario è quello di garantire l’assegnazione della borsa di studio al 100% degli studenti idonei come nella Regione Marche avviene da anni” spiega l’assessore all’Istruzione Chiara Biondi che aggiunge: “Il diritto allo studio è un pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra comunità , e attraverso queste indicazioni vogliamo favorire il successo formativo di tutti i giovani marchigiani”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, approvato programma regionale diritto allo studio 2025 – 2026

