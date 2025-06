Marc Marquez dice cosa hanno fatto i tifosi italiani al fratello Alex solo per il cognome che ha

L'aria al Mugello si è fatta elettrizzante e controversa, tra applausi e fischi che hanno coinvolto anche Alex Marquez, il fratello di Marc. La tensione tra tifoserie e l’emozione del momento hanno scatenato reazioni forti, ma per il campione spagnolo ciò che conta è il rispetto e la sportività. Marc Marquez non ha nascosto il suo disappunto, sottolineando come certi comportamenti siano fuori luogo. Continua a leggere per scoprire cosa ha detto e come si evolverà questa vicenda.

Marc Marquez è stato fischiato al Mugello da diversi tifosi. Sul podio ha subito fischi pure il fratello, Alex. I fischi subiti dal fratello hanno infastidito il leader del campionato della MotoGP: "Non ha senso". 🔗 Leggi su Fanpage.it

MotoGP, GP Gran Bretagna 2025: risultati e classifica pre-qualifiche. Bagnaia senza brillare in Q2, 4° Marc Marquez, svetta il fratello Alex - Le pre-qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 a Silverstone hanno visto Marc Marquez in evidenza, con suo fratello Alex che domina la classifica.

Marquez ovviamente fischiato al Mugello, un italiano non può mai tifare per lui (e Marc lo sa) Le indimenticabile scorrettezze a Valentino. La realtà di Bagnaia che ha una moto che non si regge, lo strano ruolo del fratello Alex. I tifosi queste cose le vedono.

Marc Marquez: “Chi fischia me e mio fratello Alex qui al Mugello non è un vero tifoso” - Dopo aver vinto la gara delle MotoGp sul circuito toscano, il catalano ha parlato del trattamento ricevuto da tanti tifosi italiani, che non gli perdonano lo ... Come scrive repubblica.it

Ducati, ecco l'effetto Marquez tra Bagnaia e i fischi dei tifosi - Marc Marquez è più forte anche dei fischi in un Mugello tinteggiato di rosso fuoco Ducati con ben 166mila spettatori a tifare i piloti azzurri e l'intramontabile 46. Si legge su msn.com