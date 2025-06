Marc Marquez | Chi fischia e me e Alex non è un vero tifoso

Marc Marquez non si dà pace: tra fischi e incomprensioni, il campione ribadisce che chi critica lui e Alex non è un vero tifoso. Sabato, solo lui è stato fischiato; domenica, anche Alex ha subito gli insulti, nonostante la sua natura combattiva e a volte esasperata sui circuiti. Ma quando il fratello è vicino, tutto cambia: il feroce diventa dolce, e il rispetto prende il sopravvento. Ormai anche i rivali capiscono che…

Al sabato avevano fischiato solo lui. La domenica hanno fischiato sia lui sia il fratello Alex che ha la caratteristica di essere rognosissimo con qualsiasi motociclista del circuito (ai limiti della correttezza e anche oltre, come ricorderà Bagnaia lo scorso anno) eppure si trasforma in agnellino quando c’è il fratello nei paraggi. Il “prego s’accomodi” è d’ordinanza. Ormai anche qualche commentatore comincia a non nasconderlo più. È dura continuare a fare finta. I tifosi italiani non riescono a far festa per il trionfo dei Marquez con la Ducati ( è del tutto normale, come abbiamo già detto ). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Marc Marquez: «Chi fischia e me e Alex non è un vero tifoso»

In questa notizia si parla di: alex - marc - marquez - fischia

MotoGP, Marc Marquez: “Silverstone non è una delle mie piste preferite, mi aspetto Alex e Bagnaia molto forti” - Silverstone, non tra le mie piste preferite, promette sorprese con Alex e Bagnaia pronti a top. Marc Marquez, protagonista incontrastato alla vigilia del settimo GP, si presenta come il grande favorito, forte di un rendimento impressionante e deciso a confermare il suo status di pilota da battere nel Mondiale MotoGP.

Marc Marquez: “Chi fischia me e mio fratello Alex qui al Mugello non è un vero tifoso” Vai su X

Marquez ovviamente fischiato al Mugello, un italiano non può mai tifare per lui (e Marc lo sa) Le indimenticabile scorrettezze a Valentino. La realtà di Bagnaia che ha una moto che non si regge, lo strano ruolo del fratello Alex. I tifosi queste cose le vedono. htt Vai su Facebook

Marc Marquez: “Chi fischia me e mio fratello Alex qui al Mugello non è un vero tifoso”; Marc Marquez: «Ringrazio Tardozzi, chi mi fischia non è un vero tifoso della Ducati»; Marquez: “Grazie a Tardozzi per il supporto. Chi fischia me e Alex non è un vero tifoso”.

Marc Marquez dice cosa hanno fatto i tifosi italiani al fratello Alex “solo per il cognome che ha - I fischi subiti dal fratello hanno infastidito il leader del campionato della MotoGP: ... Da fanpage.it

Marc Marquez: “Chi fischia me e mio fratello Alex qui al Mugello non è un vero tifoso” - Dopo aver vinto la gara delle MotoGp sul circuito toscano, il catalano ha parlato del trattamento ricevuto da tanti tifosi italiani, che non gli perdonano lo ... repubblica.it scrive