Manutenzione stradale e asfaltature via al quinto pacchetto di lavori | la mappa

L’amministrazione comunale di Copparo investe 900mila euro in un corposo intervento di manutenzione stradale, dando il via al quinto pacchetto di lavori che trasformerà le vie principali e le frazioni. Dopo i cantieri in corso, si proseguirà con via Vittorio Veneto e via S. Antonio da Padova, garantendo strade più sicure e più belle per tutti i cittadini. Un impegno concreto per migliorare la qualità della vita nel capoluogo e nelle frazioni.

Proseguirà con i cantieri in via Vittorio Veneto e via S. Antonio da Padova, il quinto pacchetto di lavori di manutenzione stradale e asfaltature nel capoluogo e nelle frazioni di Copparo, per il quale l'Amministrazione comunale ha investito 900mila euro.

