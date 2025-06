Manodopera irregolare la maxi frode | 29 indagati 850 lavoratori coinvolti

Un'ampia operazione investigativa ha smantellato un sistema di manodopera irregolare che coinvolge 29 indagati e oltre 850 lavoratori. Il giro illecito, orchestrato attraverso false cooperative e fatture false, alimentava un mercato di manodopera a basso costo per aziende della grande distribuzione e del settore carne nel Nord Italia. Un’indagine che mette in luce le gravi conseguenze di un sistema di frode diffusa, smascherata grazie all’impegno delle autorità .

Coinvolti anche due napoletani nel sistema basato su finte cooperative, fatture false e contratti d'appalto simulati che consentiva di fornire manodopera a basso costo a diverse aziende della grande distribuzione e della lavorazione carni in Trentino-Alto Adige, Veneto e Lombardia. Sono 29 le.

