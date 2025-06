Manodopera a basso costo e 80 milioni in fatture false | smantellato sistema di frode tra Bolzano e Napoli

Una rete di frode fiscale e sfruttamento lavorativo smantellata tra Bolzano e Napoli: manodopera a basso costo, contratti fittizi e oltre 80 milioni di euro in fatture false. Un’inchiesta della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di tre persone, svelando un sistema ormai radicato. La scoperta mette in evidenza le criticità nel contrasto alle frodi e al lavoro nero. È fondamentale agire subito per fermare simili ingranaggi illeciti e tutelare il mercato legale.

Manodopera a basso costo, contratti d'appalto simulati e un vorticoso giro di fatture false per oltre 80 milioni di euro: è il quadro emerso da un'inchiesta della Guardia di Finanza di Bolzano che ha portato, nei giorni scorsi, all'arresto di tre persone – due imprenditori, uno altoatesino e uno campano, e un consulente fiscale della .

