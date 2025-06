Manifestazione contro la guerra davanti alla base di Sigonella aderiscono Pd e M5s

La nostra voce si unisce in un coro unanime per la pace, mentre Sicilia si mobilita contro le guerre e per il dialogo. Sabato 28 giugno, diverse realtà civiche e politiche si ritroveranno davanti alla base di Sigonella per un presidio che chiede fine ai conflitti e rispetto dei valori umanitari. La speranza di un futuro di armonia si rafforza con ogni adesione: "La nostra solidarietà e determinazione sono il primo passo verso un mondo migliore."

La Sicilia si mobilita per la pace. Sabato mattina, 28 giugno, la Cgil regionale, l’ Anpi, la comunità Sant’Egidio, Legambiente, Libera, Uisp e Zero Waste regionali terranno un presidio a Sigonella e lanciano un appello alla partecipazione e ad ulteriori adesioni. "La nostra-scrivono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Manifestazione contro la guerra davanti alla base di Sigonella, aderiscono Pd e M5s

