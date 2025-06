Manifestazione contro la guerra davanti alla base di Sigonella aderiscono Pd e M5s

La nostra voce si leva con forza per chiedere pace e dialogo, unendo diverse realtà della Sicilia in un gesto di solidarietà e impegno. Sabato 28 giugno, cittadini, associazioni e partiti si ritrovano a Sigonella per una manifestazione che invita a riflettere sul valore della pace e sulla necessità di fermare le guerre. La nostra – scrivono – è una chiamata all’umanità, affinché prevalga il rispetto e la speranza.

La Sicilia si mobilita per la pace. Sabato mattina, 28 giugno, la Cgil regionale, l’ Anpi, la comunità Sant’Egidio, Legambiente, Libera, Uisp e Zero Waste regionali terranno un presidio a Sigonella e lanciano un appello alla partecipazione e ad ulteriori adesioni. "La nostra-scrivono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Manifestazione contro la guerra davanti alla base di Sigonella, aderiscono Pd e M5s

In questa notizia si parla di: sigonella - manifestazione - guerra - davanti

Manifestazione contro la guerra davanti alla base di Sigonella, aderiscono Pd e M5s - La nostra voce si unisce in un coro unanime per la pace, mentre Sicilia si mobilita contro le guerre e per il dialogo.

Manifestazione contro la guerra davanti alla base di Sigonella, aderiscono Pd e M5s https://ift.tt/PzoW4UG https://ift.tt/dwQroLN Vai su X

Sigonella: la Sicilia dice no alla guerra e si mobilita per la pace. Sabato mattina presidio dinanzi la base militare americana da parte di diverse... Vai su Facebook

Manifestazione contro la guerra davanti alla base di Sigonella, aderiscono Pd e M5s; Manifestazione contro la guerra davanti alla base di Sigonella, aderiscono Pd e M5s; Quattro nuove adesioni a FdI nel Catanese.

Venti di guerra nel Mediterraneo, presidio a Sigonella - Sabato mattina, 28 giugno, la Cgil regionale, l’ Anpi, la comunità Sant’Egidio, Legambiente, Libera, Uisp e Zero Waste regionali terranno un presidio a Sigonella e, nell'annunciarlo, lanciano un appel ... Segnala blogsicilia.it

La guerra in Iran ed i riflessi sulla Sicilia, allerta a Sigonella - Dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Iran, la base militare statunitense che sorge in terra di Sicilia rischia di essere un obiettivo sensibile ... Si legge su vivienna.it