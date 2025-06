Manifestanti davanti alla Casa Bianca per dire no alla guerra contro l' Iran

Davanti alla Casa Bianca, manifestanti pacifisti si sono radunati per gridare il loro no alla guerra contro l'Iran. Tra slogan e speranze di pace, esprimono con forza la paura crescente di un conflitto nucleare che potrebbe minacciare il mondo intero. La voce di chi chiede dialogo e diplomazia si fa sentire: è il momento di ascoltare e agire prima che sia troppo tardi.

Manifestanti pacifisti si sono radunano davanti alla Casa Bianca per protestare contro gli attacchi statunitensi ai siti nucleari in Iran. "La mia più grande paura è la guerra nucleare", ha raccontato uno degli attivisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Manifestanti davanti alla Casa Bianca per dire no alla guerra contro l'Iran

Protesta davanti alla Casa Bianca: "No new war in The Middle East" - A Washington, decine di attivisti si sono radunati davanti alla Casa Bianca per chiedere di fermare l'espansione del conflitto nel Medio Oriente, opponendosi all'intervento degli Stati Uniti e agli attacchi di Israele contro l’Iran.

Proteste pacifiste davanti alla Casa Bianca contro Trump - Mercoledì 18 giugno, decine di manifestanti si sono radunati davanti alla Casa Bianca per protestare contro il conflitto tra Iran e Israele. Segnala tg24.sky.it

Proteste davanti alla Casa Bianca mentre Trump valuta l’opzione militare contro l’Iran - Mercoledì 18 giugno, decine di manifestanti si sono radunati davanti alla Casa Bianca per protestare contro l’escalation del conflitto tra Iran e Israele , accusando Tel Aviv di aggressione e denuncia ... informazione.it scrive