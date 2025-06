Manicone vice ct Iran rassicura | Taremi sta bene!

Antonio Manicone, vice ct dell’Iran e ex calciatore dell’Inter, rassicura i tifosi italiani e appassionati di calcio: Mehdi Taremi sta bene nonostante le tensioni con Israele. Con parole di conforto e ottimismo, Manicone aggiorna sulla situazione dell’attaccante iraniano, sottolineando che la sicurezza di Taremi è garantita e che il suo stato di salute è positivo. La tranquillità si fa strada tra le preoccupazioni dei tifosi, confermando che la passione supera ogni ostacolo.

Antonio Manicone, attuale vice ct dell’Iran, ha fornito informazioni importanti sulle condizioni di Mehdi Taremi, bloccato nel Paese a causa del conflitto con Israele. LA SITUAZIONE – Antonio Manicone, ex calciatore dell’Inter e vice-allenatore dell’Iran, è intervenuto a Rai Radio 1 sulla situazione sperimentata nel Paese asiatico, con indicazioni positive sul fronte Taremi. Il tecnico italiano, che ricopre il suo attuale incarico dal 2023, si è espresso in questi termini, come riportato da Sport Mediaset: « Taremi sta bene. Io sono riuscito a tornare a casa un giorno prima delle bombe. Sento quotidianamente gli amici dello staff tecnico, massaggiatori e magazzinieri – rimasti lì – ai quali rivolgo un grande pensiero. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Manicone (vice ct Iran) rassicura: «Taremi sta bene!»

