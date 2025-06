Manicone vice CT Iran rassicura su Taremi | Sta bene poi la considerazione su Chivu | Ha una grande fortuna

Antonio Manicone, vice CT dell’Iran, ha rassicurato i tifosi dell’Inter sulla salute di Mehdi Taremi, tranquillizzando sul suo stato di benessere nonostante le tensioni nel suo paese natale. La sua attenzione si concentra anche su Chivu, definendolo fortunato per il percorso professionale vissuto. In un momento di incertezza, le parole di Manicone portano speranza e fiducia, sottolineando l’importanza di mantenere la calma e la fiducia nel futuro.

Antonio Manicone, vice CT dell’Iran, ha rassicurato i tifosi dell’Inter circa le condizioni di Mehdi Taremi. Le sue parole a Redio Anch’io Sport. Giorni di apprensione in casa Inter per la situazione legata a Mehdi Taremi. Il calciatore iraniano è infatti bloccato nel suo paese natale a causa dei noti avvenimenti che hanno portato alla guerra con Israele. L’attaccante, ha fatto sapere il club nerazzurro qualche giorno fa, s i trova in un posto sicuro, ma non è potuto partire per il Mondiale per Club. A rassicurare i tifosi, comunque, ci ha pensato Antonio Manicone, vice CT dell’ Iran, ai microfoni di Radio Anch’io Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Manicone, vice CT Iran, rassicura su Taremi: «Sta bene», poi la considerazione su Chivu: «Ha una grande fortuna»

