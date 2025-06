Mancini | In Italia abbiamo paura dei giovani perché conta il risultato subito

In Italia, spesso temiamo i giovani, prediligendo il risultato immediato e limitando le opportunità di crescita. Roberto Mancini, ex ct della Nazionale, evidenzia come questa mentalità ostacoli lo sviluppo del talento giovane, riflettendo su esperienze che hanno plasmato il suo percorso. La vera sfida è cambiare questa cultura e investire nel futuro, perché solo così possiamo sperare di rilanciare il calcio italiano.

L'ex ct della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto in collegamento video nel corso della cerimonia per il premio Romano Fogli, a Pisa: «In Italia abbiamo questo problema, la paura verso i giovani: conta il risultato subito e quindi diamo loro poco spazio». Romano Fogli seppe vedere lei, per esempio. Cosa le ha insegnato? « Per me è stato fondamentale. Arrivai a fare il provino al Bologna nel 1978, con lui responsabile del settore giovanile. Non mi fece neanche giocare il secondo tempo, mi portò via dopo quaranta minuti per paura che mi vedesse qualche altro osservatore. Per me è un mito, lo era da calciatore e come centrocampista, ma come allenatore e persona era proprio straordinario».

