Manchester City Al Ain 6-0 | gli inglesi dilagano ma non a sufficienza la Juve ringrazia in ottica primo posto Cosa è successo

Nella notte di Atlanta, il Manchester City dilaga contro l'Al Ain con un netto 6-0, lasciando intravedere un cammino solido in Champions League. Tuttavia, la vera sorpresa nasce dalla prospettiva della Juventus, che con questo risultato può sorridere, approfittando di questa vittoria per mantenere salda la prima posizione nel girone. La serata si rivela un'occasione di riflessione e strategia per tutte le squadre coinvolte.

nella notte italiana. Importante risultato maturato questa notte ad Atlanta nella sfida tra Manchester City e Al Ain, le altre due squadre inserite nel girone della Juventus. Gli uomini di Guardiola si sono imposti con il rotondo successo per 6-0. Una vittoria però che fa più sorridere la Vecchia Signora che i Citizens. Gli inglesi infatti avevano bisogno di almeno 7 gol per superare i bianconeri in classifica: in questo modo all’ultima giornata la Juve potrà giocare per 2 risultati su 3 in ottica primo posto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Manchester City Al Ain 6-0: gli inglesi dilagano ma non a sufficienza, la Juve ringrazia in ottica primo posto. Cosa è successo

