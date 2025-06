Manchester City a valanga contro l’Al Ain ed è già qualificato

Il Manchester City di Guardiola ha lanciato un potente segnale nel mondo del calcio, schiantando l'Al Ain con un netto 6-0 e assicurandosi la qualificazione. Con questa vittoria, i citizens consolidano il loro cammino verso il primo posto in vista dello scontro decisivo con la Juventus, che nel frattempo ha superato il Wydad AC. La sfida tra le due grandi d'Europa si fa sempre più incandescente: chi prevarrà ?

Il Manchester City, alle 3 italiane, risponde alla Juventus che nel pomeriggio di ieri aveva fatto fuori il Wydad AC vincendo senza problemi per 4-1. Gli inglesi di Guardiola, dopo aver vinto all'esordio proprio contro i marocchini, se la devono vedere contro l' Al Ain. Gli emirati si confermano la seconda squadra cuscinetto di questo Mondiale per Club al pari dell'Auckland City, che nel gruppo C ha preso 16 gol in due partite tra Bayern Monaco e Benfica.

