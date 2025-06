Mamma gatta cerca casa Mite con umani e animali

Mamma gatta, dolce e mite, cerca una casa calda dove poter amare e essere amata. Ritrovata abbandonata con i suoi sei cuccioli, ha dimostrato una tenerezza infinita e un desiderio di affetto sincero. Ora aspetta solo di incontrare persone gentili e compassionevoli che vogliano offrirle un nuovo inizio. Se desideri accudire questa meravigliosa mamma felina, scopri come fare e lasciati conquistare dal suo sguardo pieno di speranza.

di Alma Martina Poggi Mamma gatta cerca casa e una famiglia, o un singolo proprietario, che sappia volerle bene e accudirla come merita. La gattina, ritrovata abbandonata e chiusa in uno scatolone sotto al sole con i suoi sei cuccioli circa due settimane fa in zona Ceparana (a ridosso dell’ ingresso autostradale), e di cui vi avevamo dato notizia negli spazi di questa rubrica sul numero del quotidiano La Nazione della Spezia del 9 giugno scorso; è pronta oggi, finalmente, per il grande passo. Di razza europea comune e dell’ età presunta di circa un anno, questa neo mamma dal morbido manto tigrato a pelo corto, ha rivelato sin da subito un carattere mite e dolce sia con con gli umani sia con gli altri animali con cui è entrata sino ad ora in contatto: gatti e cagnolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mamma gatta cerca casa. Mite con umani e animali

