Maltrattò la madre e fu arrestato Dopo il carcere torna dal genitore | in manette

Una storia di violenza che non trova fine: sabato 21, i carabinieri di Portomaggiore hanno nuovamente arrestato un uomo di 44 anni, noto per i suoi trascorsi di maltrattamenti familiari. Dopo un anno in libertà , il suo ritorno alla recidiva ha portato le forze dell’ordine a intervenire di nuovo. Una spirale dolorosa di violenza che mette in luce l’urgenza di interventi più efficaci per proteggere le vittime e combattere questa piaga sociale.

Ancora le manette ai polsi. Sabato 21, i carabinieri di Portomaggiore hanno arrestato, per l'ennesima volta, un italiano di 44 anni con trascorsi familiari di natura violenta. L'uomo, in manette l'anno scorso per maltrattamenti ai danni dell'anziana madre convivente, dopo circa un anno passato in.

