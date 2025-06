Maltempo e risarcimenti la Cia invoca meno burocrazia

In un contesto segnato dal maltempo, la Cia chiede meno burocrazia per agevolare i risarcimenti e sostenere gli agricoltori. La Fiera Agricola del Santerno si conferma come punto di riferimento, con protagonisti come Luana Tampieri di Cia Imola, che ha dialogato con l’assessore Mammi. Un segnale positivo per il settore, che rappresenta circa il 19% del sistema produttivo locale, e che merita risposte tempestive e concrete.

Un’altra giornata da incorniciare per la Fiera Agricola del Santerno. Alla kermesse ha partecipato anche Cia-Agricoltori Italiani Imola. In particolare, la presidente di Cia Imola, Luana Tampieri, ha partecipato a un proficuo confronto con l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi. "Siamo fieri di rappresentare un settore che, con circa duemila aziende agricole attive nel circondario, costituisce circa il 19% del sistema produttivo territoriale", ha detto Tampieri, aprendo un focus anche sulle emergenze climatiche che stanno mettendo a dura prova il territorio e auspicando "una minor burocrazia nella presentazione delle domande di risarcimento, un’accelerazione dei pagamenti per chi è stato colpito dalle calamitĂ e una piĂą adeguata manutenzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltempo e risarcimenti, la Cia invoca meno burocrazia

