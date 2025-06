Malore sul palco per il cantante dei Village People durante il concerto a Palermo sospeso lo show

Un’imprevista emergenza ha interrotto il magico live dei Village People a Palermo: il loro frontman Victor Willis, colto da un malore sul palco, è stato prontamente soccorso e portato in ospedale. La serata, che avrebbe dovuto essere una festa di musica e divertimento, si è trasformata in un momento di preoccupazione. La notizia ha fatto il giro del web, lasciando tutti in attesa di aggiornamenti sulla salute del cantante. Restiamo sintonizzati per ulteriori sviluppi.

Malore sul palco per il leader dei Village People, ieri sera, durante il concerto al Teatro di Verdura di Palermo. Victor Willis, il cantante del gruppo, è stato subito soccorso dai sanitari e accompagnato all'ospedale Villa Sofia. Lo show è stato sospeso.

