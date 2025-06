Malore per Victor Willis il leader dei Village People sospende il concerto di Palermo

Un momento di grande preoccupazione ha colpito il pubblico al Sicilia Jazz Festival quando Victor Willis, icona dei Village People, ha accusato un malore durante il concerto a Palermo. Dopo un rapido intervento sanitario, il cantante ha deciso di tornare negli Stati Uniti, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori aggiornamenti. La sua salute resta la prioritĂ , e tutti sperano in un pronto recupero per il leader dei Village People.

Victor Willis, leader dei Village People, è stato colto da malore durante una esibizione a Palermo, all'interno del Sicilia Jazz Festival. Dopo accertamenti medici, il cantante ha firmato volontariamente le dimissioni per rientrare in America. Per Willis, durante il concerto al Teatro di Verdura, si è trattato presumibilmente di un collasso con disidratazione. Subito soccorso dai sanitari dell'organizzazione,.

