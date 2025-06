Malore per Victor Willis il leader dei Village People si sente male durante il concerto | come sta ora

Durante il concerto al Teatro di Verdura a Palermo, Victor Willis, iconico leader dei Village People, è stato colto da un malore improvviso, probabilmente dovuto a una disidratazione. L'evento ha causato la sospensione immediata dello spettacolo, ma fortunatamente, dopo aver ricevuto le cure del caso, Willis ha firmato le dimissioni e è pronto a tornare in America come previsto. La sua pronta ripresa ha rassicurato fan e colleghi, testimoniando la sua forza e determinazione.

Malore per Victor Willis, leader dei Village People. Il cantante si male sul palco del Teatro di Verdura a Palermo e il concerto è stato immediatamente sospeso. Sarebbe stato colto da un collasso con disidratazione. Portato in ospedale per accertamenti, ha firmato poco dopo le dimissioni e tornerà in America come da programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: malore - victor - willis - leader

Portogallo, malore per il leader di estrema destra Ventura: è il secondo in pochi giorni - Lisbona, 16 maggio 2025 – André Ventura, leader del partito di estrema destra Chega, ha subito un nuovo malore mentre era in comizio a Odemira, in Alentejo.

Malore per Victor Willis, il leader dei Village People si sente male durante il concerto: come sta ora; Malore per Victor Willis, il leader dei Village People sospende il concerto di Palermo; Palermo, malore sul palco per il leader dei Village People Victor Willis.

Malore per il leader dei Village People a Palermo: sospeso il concerto. Victor Willis collassa sul palco, come sta ora - Paura nella sera di domenica 22 giugno al Teatro di Verdura di Palermo durante il Sicilia Jazz Festival, dove il leader dei Village People, Victor Willis, ... Da msn.com

Malore per il leader dei Village People durante un concerto a Palermo - enne si stava esibendo al Teatro di Verdura per il Sicilia Jazz Festival, quando è collassato presumibilmente a causa di disidratazione - Lo riporta cdt.ch