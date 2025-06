Malore per il leader dei Village People Victor Willis sviene sul palco a Palermo

Malore improvviso per Victor Willis, icona dei Village People, durante il concerto a Palermo. Il cantante, 73 anni, si è improvvisamente accasciato sul palco del Teatro di Verdura, suscitando preoccupazione tra il pubblico e i colleghi. Probabilmente causato da disidratazione dopo un'intensa sessione di 45 minuti, l’evento ha scosso fan e addetti ai lavori. La sua salute resta la priorità, mentre si spera in un pronto recupero e in aggiornamenti positivi.

Malore e preoccupazione per Victor Willis, cantante dei Village People, che ha avuto un malore durante un concerto, accasciandosi sul palco mentre si stava esibendo. L’artista 73enne si trovava a Palermo, nel Teatro di Verdura, in occasione del Jazz Festival. Malore per Victor Willis dei Village People. Il cantante è stato colto da un collasso causato, probabilmente, dalla disidratazione, dopo aver affrontato 45 minuti di show. Il leader dei Village People è stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti e trasportato nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia dove ha ricevuto le prime cure. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Malore per il leader dei Village People, Victor Willis sviene sul palco a Palermo

