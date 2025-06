Malore per il Leader dei Village People durante il Sicilia Jazz Festival

Durante il Sicilia Jazz Festival a Palermo, un inatteso evento ha scosso la serata: Willis, celebre frontman dei Village People, ha avuto un grave malore sul palco. Il cantante è stato colto da un improvviso collasso, probabilmente legato a disidratazione, ma grazie al tempestivo intervento dei soccorsi si sono evitati rischi maggiori. Per scoprire come si è evoluta la situazione e restare aggiornati sulle ultime notizie, abbonati a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Concerto interrotto per un collasso improvviso di Willis. Willis, frontman dei Village People, ha accusato un improvviso malore nella serata di ieri durante la sua esibizione al Teatro di Verdura di Palermo, nell’ambito del Sicilia Jazz Festival. Il tempestivo intervento dei soccorsi. Il cantante è stato colto da un collasso dovuto, con ogni probabilità , a disidratazione. L’equipe medica dell’organizzazione è intervenuta immediatamente, trasportandolo in ambulanza all’ospedale Villa Sofia, dove ha ricevuto le prime cure urgenti. La reazione della moglie e la sospensione dello spettacolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Malore per il Leader dei Village People durante il Sicilia Jazz Festival

In questa notizia si parla di: malore - village - people - durante

Malore per Victor Willis, il leader dei Village People si sente male durante il concerto: come sta ora - Durante il concerto al Teatro di Verdura a Palermo, Victor Willis, iconico leader dei Village People, è stato colto da un malore improvviso, probabilmente dovuto a una disidratazione.

Malore per il leader dei Village People durante concerto a Palermo. Portato in ospedale è già stato dimesso, è ripartito per gli Usa #ANSA Vai su Facebook

Malore per il leader dei Village People durante concerto a Palermo. Portato in ospedale è già stato dimesso, è ripartito per gli Usa #ANSA Vai su X

Malore per il leader dei Village People, concerto sospeso e corsa in ospedale; Village People a Palermo, il cantante ha un malore sul palco: sospeso lo show; Village People, malore per il frontman durante il concerto a Palermo.

Malore per il leader dei Village People durante un concerto a Palermo - Il leader dei Village People Willis ha avuto un malore ieri sera a Palermo, durante il concerto al Teatro di Verdura per il Sicilia Jazz Festival. Da ansa.it

Village People, malore per il frontman durante il concerto a Palermo - Malore a Palermo per Victor Willis, frontman e cantante dei Village People. Scrive msn.com