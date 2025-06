Malore nel suo ristorante, muore lo chef Antonio Bedini.

Una tragedia sconvolge Montelupone: lo chef Antonio Bedini, figura amata e stimata nel mondo della ristorazione e della politica locale, si è spento improvvisamente a causa di un malore nel suo ristorante. La comunità piange la perdita di un uomo che aveva dedicato la sua vita alla cucina e al servizio pubblico. La scomparsa di Bedini lascia un vuoto profondo, ricordandoci quanto sia fragile la vita e l’importanza di apprezzare ogni istante.

Montelupone (Macerata), 23 giugno 2025 – , titolare della Taverna dell’Artista a Montelupone ed ex assessore comunale a Potenza Picena. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica, quando Bedini – storico volto della ristorazione – si è sentito male. Subito è stato allertato il 118 e l’uomo, 66 anni, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare ed è morto. Assessore comunale a Potenza Picena nella seconda giunta guidata da Mario Morgoni (199-2004), Bedini era un esponente storico della sinistra maceratese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it