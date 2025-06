Malore mentre fa il bagno | 56enne della provincia di Bari muore nel Brindisino

Un tranquillo pomeriggio in spiaggia si è trasformato in tragedia sulla costa di Fasano. Giovanni Fusillo, 56 anni di Noci, ha accusato un improvviso malore mentre faceva il bagno, e nonostante i tentativi di soccorso, non c'è stato nulla da fare. La scena, drammatica e sconvolgente, ha lasciato tutti senza parole. Un dramma che ci ricorda quanto sia importante la prudenza e l'attenzione durante le giornate di relax al mare.

Un improvviso malore, mentre faceva il bagno in mare, nel Brindisino, sulla costa di Fasano. Per l'uomo, un 56enne di Noci, Giovanni Fusillo, non c'è stato nulla da fare. E' accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 22 giugno. A lanciare l'allarme sono stati gli altri bagnanti che, accortisi. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Malore mentre fa il bagno: 56enne della provincia di Bari muore nel Brindisino

