Malattie genetiche rare | cos’è il disordine da deficit di CDKL5

Dal 27 al 29 giugno, l’Holiday Inn Parco Dei Medici di Roma ospiterà il congresso internazionale “CDKL5 All InVolved”, un evento unico dedicato a circa 300 partecipanti tra famiglie, ricercatori, clinici e industria farmaceutica. Un prezioso momento di incontro tra il mondo della scienza e delle famiglie, per condividere esperienze, avanzare nella ricerca e costruire nuove alleanze a favore di chi vive con il disordine da deficit di CDKL5.

Dal 27 al 29 giugno all'Holiday Inn Parco Dei Medici di Roma si terrà il congresso internazionale "CDKL5 All InVolved", con circa 300 partecipanti tra famiglie, bambini affetti dal disordine da deficit di CDKL5, ricercatori provenienti da tutto il mondo, clinici e rappresentanti dell'industria farmaceutica. Un prezioso momento di incontro tra il mondo della scienza e delle famiglie, per costruire nuove alleanze e rafforzare il dialogo tra chi vive quotidianamente questa realtà e chi lavora per comprenderla e combatterla. Al congresso saranno presenti 41 bambini e giovani di età compresa tra pochi mesi e 29 anni con disordine da deficit di CDKL5, provenienti da diverse parti del mondo: dagli Stati Uniti all'Australia, dalle Filippine al Giappone.

