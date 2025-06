Malamovida tre Daspo urbani Niente locali del centro per un anno

In un’operazione decisa a tutelare i cittadini e preservare la serenità del centro storico, il questore Luigi Mangino ha emesso tre Daspo Urbani contro giovani protagonisti di scorribande notturne. Questa misura mira a garantire a tutti una movida sicura e piacevole, limitando comportamenti disturbanti e indiscrezioni. Tra i destinatari, anche un 24enne ternano arrestato lo scorso giugno per un’aggressione. La città si impegna a ripristinare l’ordine e la tranquillità nelle sue strade.

Tre Daspo Urbani emessi dal questore Luigi Mangino nei confronti di altrettanti giovani protagonisti di scorribande notturne nelle zone della “ movida “. La Questura motiva le misure "al fine di consentire a tutti la regolare e tranquilla fruizione degli spazi pubblici del centro storico durante la movida". Tra i destinari dei provvedimenti, il 24enne ternano che era stato arrestato lo scorso 15 giugno per aver aggredito, nel contesto di un controllo per una rissa ai giardini “Miselli“, prima una vigilessa e poi un carbiniere, colpiti rispettivamente con un pugno e un calcio e costretti a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso, per fortuna con lievi ferite. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Malamovida“, tre Daspo urbani. Niente locali del centro per un anno

